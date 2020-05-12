Robert Koch Enstitüsü verilerine göre yumuşama kararlarının alındığı çarşamba günü 0.65 olan virüs bulaşma katsayısı hafta sonu artışa geçti. Hürriyet'in haberine göre bulaşma katsayısı pazar günü 1.10'a, pazartesi günü ise 1.13'e yükseldi. Robert Koch Enstitüsü virüs zincirinin takibi ve kontrolü için katsayının birin altında olması gerektiğini savunuyor. Katsayının 1'in üzerinde olması bir hastanın virüsü bir kişiden daha fazlasına bulaştırdığı anlamına geliyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, yayılma katsayısının 1.2'ye ulaşması durumunda Alman sağlık sisteminin birkaç ay içinde zorlanmaya başlayacağını söylemişti.



171 binden fazla vakaya sahip Almanya bulaşma katsayısına önem veriyor. Almanya çarşamba günü alışveriş merkezlerini ve kuaförleri açmaya başlamıştı. Hafta sonu Mecklenburg Vorpommern Eyaleti, pazartesi günü ise Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde restoranlar yedi hafta aradan sonra tekrar kapılarını açtı. Önlemlerin yumuşatılmasına eyalet başbakanlarının baskısı sonucu 'Evet' diyen Başbakan Merkel, dün de sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmasını istedi.





Almanya'da dün spor salonları da hizmete açıldı.