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    • 12.05.2020 07:58
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    Son dakika: virüs önlemlerini hafifleten ’da korkutan artış

    Son dakika haberi... virüsle mücadelede alınan tatmin edici sonuçlar üzerine geçen hafta salgın önlemlerini hafifleten ’da virüs yeniden yayılım göstermeye başladı.

    Almanya’da korkutan artış

    verilerine göre yumuşama kararlarının alındığı çarşamba günü 0.65 olan virüs bulaşma katsayısı hafta sonu artışa geçti. Hürriyet'in haberine göre bulaşma katsayısı pazar günü 1.10'a, pazartesi günü ise 1.13'e yükseldi. Robert Koch Enstitüsü virüs zincirinin takibi ve kontrolü için katsayının birin altında olması gerektiğini savunuyor. Katsayının 1'in üzerinde olması bir hastanın virüsü bir kişiden daha fazlasına bulaştırdığı anlamına geliyor. Başbakanı Angela Merkel, yayılma katsayısının 1.2'ye ulaşması durumunda Alman sağlık sisteminin birkaç ay içinde zorlanmaya başlayacağını söylemişti.

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    171 binden fazla vakaya sahip Almanya bulaşma katsayısına önem veriyor. Almanya çarşamba günü alışveriş merkezlerini ve kuaförleri açmaya başlamıştı. Hafta sonu Mecklenburg Vorpommern Eyaleti, pazartesi günü ise Kuzey Ren Vestfalya ve eyaletlerinde restoranlar yedi hafta aradan sonra tekrar kapılarını açtı. Önlemlerin yumuşatılmasına eyalet başbakanlarının baskısı sonucu 'Evet' diyen Başbakan Merkel, dün de sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmasını istedi.

    Almanya'da dün spor salonları da hizmete açıldı.

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