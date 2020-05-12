Son dakika: Asya'dan korkutan haber! Yasaklar hafifledikçe vakalar artıyor

Çin'de ortaya çıkmasının ardından hızla dünyaya yayılan Kovid-19 virüsü aylardır dünyayı adeta felce uğrattı. Dünya genelinde 4 milyara yakın kişi haftalardır evlerine kilitlenmiş durumda. Birçok ülkede ise Kovid vakalarının azalışa geçmesiyle salgının önüne geçmek için alınan sert önlemler yumuşatılmaya başlandı. Normalleşme dalgasının başını ise Avrupa ülkeleri çekiyor. Ancak bu durum çok hızlı bir şekilde virüsün yeniden yayılmasına neden oldu. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünya genelindeki vakalar 2 Nisan'da 1 milyonu geçti. Bundan sonra ise çok hızlı bir artış yaşandı. 2 hafta sonra 2 milyonu geçen vaka sayıları 28 Nisan'da 3 milyonu, 10 Mayıs'ta da 4 milyonu geçti. Dün itibariyle dünyada vaka sayısı: 4 milyon 241 bini geçerken, ölümler 286 bin 442 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 521 bini geçti.







ASYA'DA KORKUTAN YÜKSELİŞ

İkinci dalga etkisi Asya'da da endişelere neden oluyor. Kovid-19'un ilk merkezli olan Çin'de son iki gündür yeni vakalar çift haneli sayılara yükseldi. Virüsün merkezi olan Vuhan kentinde de iki gündür ardı ardına yeniden bulaşma haberleri gelmeye başladı. Son 24 saat içinde 17 yeni vakanın görüldüğü Çin'de bir diğer endişe de Kuzey Kore sınırındaki Şulan kenti. Şulan'da yerel vakalar hızla artınca bölge tıpkı Vuhan gibi tam karantinaya alındı.



GÜNEY KORE SENDROMU

Asya'da bir endişe de Güney Kore ile ilgili var. Yasakların erken kaldırılması sonucu ülkede 35 yeni tespitle ile en yüksek günlük vaka artışı görüldü. Singapur'da da nisan başında vaka sayısı 2 binden azdı. Yasakların erken hafifletilmesiyle bu sayı 23 binden fazla oldu.







NORMALLEŞMEDE SON DURUM

FRANSA: Haftalar sonra dün dışarıda gezmek serbest oldu. İnsanlar yürüyüş yapmak için dışarı akın ederken mağazalar ve kuaförlerde yoğunluk görüldü.

İSPANYA: Madrid -Barcelona'da bar ve restoranlara izin çıktı.







İNGİLTERE: Ölü sayısının 32 bini geçtiği ülkede yasaklar dünden itibaren 5 adımlı plan ile hafifletiliyor. Okulların ise 1 Haziran'da açılacağı duyuruldu.







HOLLANDA: Okullar açılıyor.

İSVİÇRE: Okullar, restoranlar yeni kurallarla bugün açılıyor.







DANİMARKA: AVM'ler açılıyor.

YENİ ZELANDA: Sadece 90 aktif vaka kaldı. Bu salgının tamamen toplumdan arındırılması demek. Yarından itibaren restoranlar, barlar yeniden açılıyor.

ABD: Ölümler 80 bine dayandı.

JAPONYA: Yeni vakalar çıkmazsa, OHAL bu hafta kaldırılacak.

SRİ LANKA: Tepkilere rağmen ölen Müslümanların cesetleri yakılıyor.

HİNDİSTAN: 4 bin 213 vaka artışı ile en yüksek günlük vaka kaydedildi.

KANADA: Ülke genelinde 48 saatte 292 kişi daha öldü. Böylece ölümlerin sayısı 4 bin 970'e çıktı. Vaka sayısı da 2 bin 414 artarak 68 bin 848'e yükseldi.

ORTADOĞU: Arap ülkelerinde can kayıpları ve vakalar artıyor. Can kayıpları Mısır'da 525'e, Suudi Arabistan'da 246'ya, Irak'ta 109'a yükseldi.







İRAN: Son 24 saatte ölenlerin sayısı 45 artarak, 6 bin 685'e yükseldi. Ülkede bütün camiler bgun açılıyor.

KOSOVA: Başbakan Albin Kurti, korono teşhisi konan bir kişiyle yakın temista bulunan bir bakanalık yetkilisiyle temas ettiği için kendini karantinaya aldı.

MEKSİKA: Meksika'da ölenlerin sayısı 112 artarak 3 bin 465'e yükseldi.







AFRİKA: Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (COVID-19) görülen kişi sayısı 63 bin 325'e çıktı. Kıtada COVID-19'dan ölenlerin sayısı ise 24 saatte 67 artarak 2 bin 290'a ulaştı. Şimdiye kadar 21 bin 821 kişi de sağlığına kavuştu. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 525, Cezayir'de 502, Fas'ta 188, Güney Afrika'da 194, Nijerya'da 143, Kamerun'da 114'e yükseldi. Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu. Güney Afrika ülkelerinden Lesotho'da halen vaka bildirilmedi.







ALMANYA'DA BULAŞMA SEVİYESİ YÜKSELDİ

170 binden fazla Kovid vakası ile 7 bin 56 ölümün yaşandığı Almanya'da geçtiğimiz haftadan itibaren yasaklar hafifletilmeye başlandı. Ancak ülkedeki bulaşma oranı yeniden yükseldi. Bulaşma oranının 1.1'e yükseldiği açıklandı. Uzmanlar bunun 10 kişinin virüsü 11 kişiye bulaştırdığı anlamına geldiğini aktardı. AVM'lerin yeniden açıldığı ülkede salgının kontrol altında tutulabilmesi için bulaşma oranının 1'in altında olması gerekiyor.



RUSYA'DA REKOR VAKA ARTIŞI

Kovid-19 vaka sayısı 221 bin 344'e ulaşarak İtalya ve İngiltere'yi geride bırakan Rusya dünyada üçüncü sıraya yerleşti. Ülkede 11 bin 656 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 221 bin 344'e ulaştı. Son bir haftadır günlük vaka artışının 10 binden aşağı inmediği ülke de ölü sayısı ise 2 bin 9 kişi.



SABAH