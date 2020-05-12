Almanya'da korona(Covid-19) önlemlerinde hafifleme kararıyla birlikte Robert Koch Enstitüsü de kriz nedeniyle düzenli basın toplantılarına son verdiğini açıklamıştı. Ancak virüs bulaşma değerinin (R-değeri) Almanya'da 1 sınırını aşması üzerine Robert Koch Enstitüsü salı günü sürpriz bir basın toplantısı düzenledi.



Enstitü Başkan Yardımcısı Prof. Lars Schaade, virüs bulaşma değerinin yükselmesiyle ilgili "Almanya'da dört hafta öncesine kıyasla tehlike azaldı. Ama tehlike geçmedi" dedi.







DİKKATLE İZLEMELİYİZ

Bulaşma değerinin cumartesi gününden beri 1'in üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Prof. Lars Schaade, dikkatle izlemek gerektiğini vurguladı ve şöyle dedi:

Virüs bir civarında gidip geliyorsa, durağanlık söz konusu. Bir yükselme yok demektir. Ama devamlı 1'in üzerindeyse, virüs yayılıyor demektir.