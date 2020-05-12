Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle şu ana kadar 287 bin 353 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 4 milyon 268 bin 538 olurken, hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 533 bin 726...

- Rusya son 24 saatte 10 bin 899 yeni vaka, 107 yeni ölüm bildirerek toplamda 232 bin 243 vakayı 2116 ölümü doğruladı.

- Brezilya toplamda 169 bin 594 vakayı, 11 bin 653 ölümü doğruladı.

- İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 258'e vaka sayısı ise 16 bin 506'ya yükseldi.

AVRUPA, AMERİKA VE TÜRKİYE'DE SON DURUM

- Türkiye'de vaka sayısı 139 bin 771, ölü sayısı 3 bin 841 oldu.

- Worldometers verilerine göre; ABD'de Kovid-19 salgınında can kaybı 81 bin 795'e, vaka sayısı ise 1 milyon 385 bin 834'e yükseldi.

- İngiltere toplamda 223 bin 69 vakayı 32 bin 65 ölümü doğruladı.

- Almanya'da toplam ölü sayısı 7 bin 661'e vaka sayısı ise 172 bin 576'ya fırladı.

- Fransa'da vaka sayısı 174 bin 423'e, ölü sayısı 26 bin 643'e çıktı.

- Hollanda'da vaka sayısı 42 bin 788'e ulaşırken, ölü sayısı 5 bin 456 oldu.

- Belçika'da vaka sayısı 53 bin 449 olurken ölü sayısı 8 bin 707'ye yükseldi.

- İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 30 bin 739'a, vaka sayısı ise 219 bin 814'e yükseldi.

- Çin toplamda 82 bin 919 bin vakayı ve 4 bin 633 ölümü doğruladı.

- Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bin 847'ye, ölü sayısı 633'e yükseldi.

- Avustralya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 97'ye, vaka sayısı ise 6 bin 970'e çıktı.