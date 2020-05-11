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    • 12.05.2020 06:32
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    Son dakika: güçleri Kudüs’te 12 Filistinliyi gözaltına aldı

    Son dakika haberi... güçleri, işgal altındaki ’ün 'nde 12 gözaltına aldı. ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

    Kudüs’te İsrail zulmü devam ediyor

    polisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "Mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli operasyon birimi unsurlarının işgal altındaki 'te 12 gözaltına aldığı belirtildi.

    Gençlerin bölgede devriye gezen İsrail polisine hava fişek ve taşlarla saldırdığı iddia edilen açıklamada, Filistinlilerin sorgu merkezine götürüldüğü kaydedildi.

    Öte yandan, Filistinli insan hakları kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin 'ne baskın düzenlediği ve Filistinli gençleri darbettikten sonra gözaltına aldığı bildirildi.

    Açıklamada, gözaltına alınan Filistinliler arasında 18 yaş altı çocukların da bulunduğu belirtildi.

    İşgal altındaki ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

    Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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