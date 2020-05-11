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    • 11.05.2020 11:23
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    Son dakika: ile arasında virüs sı krizi: 'dan Çin'e şok suçlama

    Son dakika haberi... 'nin iç istihbarat servisi ve , li bilgisayar korsanlarının virüs (Covid-19) sına ilişkin ’de yürütülen araştırmalara ait bilgileri çalmaya çalıştığı gerekçesiyle Çin’e uyarı gönderileceği açıklandı.

    ABD ile Çin arasında aşı krizi

    Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs nedeniyle ilgili birçok ülkede i seferber oldu. ile Çin arasında devam eden gerginliği ise sanal ortama taşındı.

    Amerika'nın iç istihbarat servisi olan ve , Çinli bilgisayar korsanlarını koronavirüse dair 'de yürütülen aşı çalışmalarına ait bilgileri çalmaya çalıştığını duyurdu. Söz konusu açıklamanın ardından FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın Çin'e uyarı göndereceği belirtildi.

    'PEKİN YASADIŞI YOLLARLA VERİLERE ERİŞMEYE ÇALIŞIYOR'
    Önümüzdeki günlerde yayınlanmak üzere hazırlanan 'uyarı' taslağına göre FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, Pekin'in 'yasadışı yollarla aşıya, tedavi ve testlere dair değerli fikri mülkiyet ve halk sağlığı verilerine erişmeye çalıştığını' iddia etti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: ABD ile Çin arasında koronavirüs aşısı krizi: FBI'dan Çin'e şok suçlama
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