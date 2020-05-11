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    • Dünya
    • 11.05.2020 14:32
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    • 11.05.2020 15:13
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    'da koranavirüsle de alınan önlemler gevşetildi

    Son dakika haberine göre 'da le ilgili tedbirleri azaltılıyor. Vatandaşlar izin belgesine ihtiyaç duymadan dışarı çıkabilecek. , kuaförler, ve gibi alanlara giriş yasak olmayacak.

    Fransa koronavirüs önlemlerini gevşetiyor

    'da yeni tip (Kovid-19) ı nedeniyle alınan tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye başlandı.

    'da salgından en çok etkilenen ülkelerden Fransa'da Kovid-19'la de bugün yeni aşamaya geçildi.

    Bugünden itibaren dolaşım hale geldi. İnsanlar izin belgesi olmadan dışarı çıkabiliyor. Bu sabah başkent 'te dolaşım serbest olmasına rağmen trafikte araç yoğunluğu oluşmadı ancak insanların spor veya yürüyüş yapmak için dışarı çıktığı gözlendi.

    ORTAOKULLAR 18 MAYIS'TA AÇILACAK

    Ayrıca ülkedeki okulların yüzde 85'i bu hafta açılacak. Bugünden itibaren kreş ve ilkokullar, kademeli ve isteğe bağlı olarak yeniden açılacak. Salgının etkili olmadığı bölgelerde lar 18 Mayıs'ta açılacak. Bir sınıfta en fazla 15 ye izin veriliyor. Hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda kullanımı zorunlu oldu.

    PARK VE BAHÇELERE GİRİŞ SERBEST

    Kafe ve restoranlar dışındaki iş yerleri, , kuaförler, küçük müzeler ve kütüphaneler ile salgının etkili olmadığı bölgelerdeki ve ler de kapılarını açtı.

    Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmak zorunlu oldu, kurala uymayanlara 135 avro para cezası verilecek. Paris'te bazı metro istasyonlarında yoğunluğun oluştuğu ve sosyal mesafenin gözetilmediği görüldü.

    Ayrıca başkent Paris dışındaki şehirlerde, 40 bin metrekarenin üzerindeki leri de açıldı.

    Fransa'da salgının durumu, 2 n'da yeniden değerlendirilecek.

    Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 380'e, vaka sayısı 210 bin 728'e yükseldi.

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