İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51 artarak 6 bin 640'a yükseldi. Dünya genelinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bini aştı.

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 103 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 280 bin 470 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 443 bin 480 kişi de iyileşti.

Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 103 bin 539'a yükseldi.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 347 bin 318 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 80 bin 40 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı: "İspanya (262 bin 783), İtalya (218 bin 268), İngiltere (215 bin 260), Rusya (198 bin 676), Fransa (176 bin 658), Almanya (171 bin 324), Brezilya (156 bin 61), Türkiye (137 bin 115), İran (106 bin 220), Çin (82 bin 901), Kanada (67 bin 702), Peru (65 bin 15), Hindistan (62 bin 939), Belçika (52 bin 596), Hollanda (42 bin 382), Suudi Arabistan (37 bin 136), Meksika (33 bin 460), İsviçre (30 bin 251), Pakistan (29 bin 465), Ekvador (29 bin 71), Portekiz (27 bin 406), Şili (27 bin 219), İsveç (25 bin 921), Singapur (23 bin 336), İrlanda (22 bin 760), Belarus (22 bin 52), Katar (21 bin 331), Birleşik Arap Emirlikleri (17 bin 417), İsrail (16 bin 454), Japonya (16 bin 375), Avusturya (15 bin 833), Polonya (15 bin 651), Ukrayna (15 bin 232), Romanya (15 bin 131), Bangladeş (13 bin 770), Endonezya (13 bin 645), Güney Kore (10 bin 874), Filipinler (10 bin 610), Kolombiya (10 bin 495), Danimarka (10 bin 319) ve Sırbistan (10 bin 32)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi: "İngiltere 31 bin 587, İtalya 30 bin 395, İspanya 26 bin 478, Fransa 26 bin 310, Brezilya 10 bin 656, Belçika 8 bin 581, Almanya 7 bin 549, İran 6 bin 589, Hollanda 5 bin 422, Kanada 4 bin 693, Çin 4 bin 633, Türkiye 3 bin 739, Meksika 3 bin 353, İsveç 3 bin 220, Hindistan 2 bin 109, İsviçre 1830, Rusya 1827, Peru 1814, Ekvador 1717, İrlanda 1446, Portekiz 1126, Endonezya 959, Romanya 939, Polonya 785, Filipinler 704, Pakistan 639, Japonya 620, Avusturya 615, Danimarka 526, Kolombiya 445, Ukrayna 391, Şili 304, Güney Kore 256, İsrail 247, Suudi Arabistan 239, Bangladeş 214, Sırbistan 213, Birleşik Arap Emirlikleri 185, Belarus 126, Singapur 20, Katar 13."