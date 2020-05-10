Corona virüs salgınıyla mücadele ederken İngiltere, İtalya'nın da aralarında bulunduğu en az 6 ülkede çocuklarda bağışıklık sisteminde ciddi sorunlar tespit edilen ve yoğun bakımda tedavi gerektiren nadir bir hastalık tespit edilmişti.
"Vücutta birden fazla sistemi etkileyen inflamatuar rahatsızlık" olarak adlandırılan hastalığın Kovid-19 enfeksiyonuyla bağlantısı olduğu tahmin ediliyor. Hastalıkla ilgili araştırmalar sürerken ABD'nin New York kentinde 5 yaşındaki bir çocuğun öldüğü haberi geldi.
Çoğunlukla Kovid-19 nedeniyle enfekte olan çocukları etkilediği düşünülen belirtileri toksik şok sendromu ve Kawasaki hastalığına benzeyen bu hastalık yüksek ateş, ishal, kusmaya neden oluyor, kalp fonksiyonlarını etkilediği ve damar iltihaplanmasına yol açıyor.
'EN AZ BİR ÖLÜM'
New York Valisi Andrew Cuomo,hastalık nedeniyle en az bir ölüm gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Şu anda araştırmalar sürüyor ancak bu hastalık nedeniyle başka ölümlerde gerçekleşmiş olabilir" dedi. Cuomo, 73 çocuğun "pediatrik multisistem enflamatuar sendromu olarak adlandırılan hastalıktan etkilendiğini söyledi.
Cuomo, sağlık bakanlığının daha önce tespit edilen vakaları incelediğini ve korona virüsüyle ilişkilendirilen bu nadir hastalık nedeniyle daha önce gerçekleşen çocuk ölümlerinin araştırıldığını dile getirdi.
Cuomo, "Nadir de olsa, Kovid-19'dan etkilenen çocukların Kawasaki hastalığına benzer semptomlar veya damarlarda iltihaplanmaya neden olan toksik şok benzeri belirtilerle hastalandığı vakalar tespit ediliyor" dedi.
KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR? YENİ BİR SALGIN MI?
Dünya corona virüs ile mücadele ederken İngiltere, Fransa ile Belçika'nın da yer aldığı bir dizi ülkede rastlanan kawasaki hastalığına benzer bir sendromun, yeni tip koronavirüs kaynaklı olmasından büyük endişe ediliyor...
İşte bu hastalıkla ilgili olarak merak edilen tüm detaylar!
KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR?
Kawasaki hastalığı, ilk olarak 1967 yılında Tomisaku Kawasaki tarafından "Mukokütanöz lenf nodu sendromu" adı ile tanımlanmıştır. Kawasaki hastalığı veya mukokutanöz lenf nodu sendromu, arterlerde, damarlarda ve kılcal damarlarda iltihaplanmaya neden olan bir hastalıktır. Çocuklarda kalp hastalığının en yaygın nedenidir. Çoğu durumda tedaviden birkaç gün sonra ciddi bir sorun olmadan iyileşir, birçok çocukta herhangi bir kalıcı hasara neden olmaz. Nüksler (tekrar) nadir olarak görülür. Hastalık en sık Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Uzakdoğu ülkelerinde özellikle de Japonya'da görülmektedir.
KAWASAKİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?
İlk aşama
- Üç günden uzun süren yüksek ateş
- Akıntı olmadan gözlerde ortaya çıkan kızarıklık
- Göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık
- El ve ayaklarda şişlik ve kızarıklık
- Özellikle boyunda büyümüş lenf bezleri
- Tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar
- Şişik ve parlak kırmızı dil (çilek görünümünde)
Bu süre zarfında kalp problemleri de ortaya çıkabilir.
İkinci aşama
- Eklem ağrısı
- İshal
- Kusma
- Karın ağrısı
- El ve ayak derisinin soyulması
- Safra kesesinin genişlemesi
- Geçici işitme kaybı
Üçüncü aşama
Hastalığın üçüncü aşamasında, komplikasyon gelişmedikçe belirtiler ve semptomlar yavaşça kaybolur. Çocukların eski enerjilerine kavuşabilmeleri ve normal görünmesi sekiz hafta kadar sürebilir.
Çocuğunuz bu semptomlardan herhangi birini gösteriyorsa doktorunuzu arayın. 1 yaşından küçük veya 5 yaşından büyük çocukların eksik semptom gösterme olasılığı daha yüksektir. Bu çocuklar; kalp hastalığı komplikasyonları riski yüksek olan Kawasaki hastalığı vakalarının yüzde 25'ini oluşturmaktadır.