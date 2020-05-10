'EN AZ BİR ÖLÜM'

New York Valisi Andrew Cuomo,hastalık nedeniyle en az bir ölüm gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Şu anda araştırmalar sürüyor ancak bu hastalık nedeniyle başka ölümlerde gerçekleşmiş olabilir" dedi. Cuomo, 73 çocuğun "pediatrik multisistem enflamatuar sendromu olarak adlandırılan hastalıktan etkilendiğini söyledi.

Cuomo, sağlık bakanlığının daha önce tespit edilen vakaları incelediğini ve korona virüsüyle ilişkilendirilen bu nadir hastalık nedeniyle daha önce gerçekleşen çocuk ölümlerinin araştırıldığını dile getirdi.