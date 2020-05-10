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    • 10.05.2020 08:48
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    ABD alarmda! 'da!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip en çok ABD'yi vurdu. Ülkede milyonlarca kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili bir son dakika haberi daha geldi. bünyesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin koordinasyonu için kurulan görev gücünde yer alan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, kendini karantinaya aldı.

    ABD alarmda! Koronavirüs Beyaz Saray'da!

    'daki bazı danışman ve çalışanlarda virüse rastlanmasının ardından, bu kişiler ile son zamanda temasa geçen Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyelerinden karantina kararları gelmeye devam ediyor.

    ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn'ın ardından, irektörü Robert Redfield da kendini 2 haftalık karantinaya alacağını duyurdu.

    CDC'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Redfield'in hastalık belirtisi göstermediğinin ancak önlem amaçlı gelecek 14 gün boyunca uzaktan çalışacağının altı çizildi.

    Ayrıca, görev gücünde yer alan deneyimli isimlerden Fauci de 2 hafta boyunca uzaktan çalışma kararı aldı.

    Fauci, virüs riskinin düşük olduğunu ve dün yaptırdığı testin negatif çıktığını bildirdi.

    Ayrıca, Hahn ve Redfield'in gelecek hafta Senatoda yapılacak oturumuna uzaktan katılacağı duyuruldu.

    VİRÜS BEYAZ SARAY'DA
    ABD Başkanı 'ın yaverlerinden birinde perşembe günü Kovid-19'a rastlanmasının ardından, dün de Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Sözcüsü Katie Miller'a Kovid-19 teşhisi konulmuştu.

    Ayrıca dün, Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ın asistanında ve 11 elemanında da virüs çıkmıştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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