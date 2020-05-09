Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.05.2020 22:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2020 22:54
    ABONE OL

    Son dakika: 'da Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastanede korkutan : 1 ölü

    Son dakika haberine göre, 'nın başkenti 'da, yeni tip (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan da bir kişi hayatını kaybetti.

    Rusya'da Kovid-19 hastanesinde yangın!

    'nın başkenti 'da, yeni tip (Kovid-19) hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan da bir kişi hayatını kaybetti.

    Rus TASS haber ajansının Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, Moskova'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü 50 No'lu 6 katlı hastanenin ilk katında yangın çıktı.

    Yangında, 1 kişi yaşamını yitirdi.

    Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, tüm hasta ve çalışanların tahliye edildiğini bildirdi.

    Yangına, ilk belirlemelere göre tıbbi ekipman arızasının neden olduğu belirtildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: Rusya'da Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastanede korkutan yangın: 1 ölü
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri