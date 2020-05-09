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    • 10.05.2020 00:37
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    Son dakika: 'tan flaş açıklaması: Tüm alanlardaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz

    Son dakika haberine göre, Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ile tüm alanlardaki ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini bildirdi. Irak'ta, Mustafa el-Kazımi'nin 22 kişilik kabinesi, 3 gün önce 15 bakanın güvenoyu almasıyla meclisten geçmişti.

    Irak'tan flaş Türkiye açıklaması

    Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ile tüm alanlardaki ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini bildirdi.

    Kazımi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı hükümet sarayında kabul etti.

    "Türkiye ile tüm alanlardaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz." diyen Kazımi, Türkiye ile ekonomi ve terörle mücadele alanındaki iş birliğinin önemine de vurgu yaptı.

    Büyükelçi Yıldız da güvenoyu alması nedeniyle Kazımi'yi tebrik etti.

    Irak'ta, Mustafa el-Kazımi'nin 22 kişilik kabinesi, 3 gün önce 15 bakanın güvenoyu almasıyla meclisten geçmişti.

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