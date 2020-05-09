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    • 09.05.2020 21:37
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    • 09.05.2020 21:53
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    ve arasında krizi

    'da 'den geçen ay ithal edilen 1 milyon tipi nin hatalı çıkmasının ardından yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Çin'den satın alınan 11 milyon maskeden 8 milyonunun da standartları karşılamadığı tespit edildi.

    Çin ve Kanada arasında maske krizi

    'da 'den geçen ay ithal edilen 1 milyon tipi nin hatalı çıkmasının ardından yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

    Quebec Eyaleti Satınalma Bakanı Anita Anand, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 11 milyon maskeden yaklaşık 1 milyonunun standartları karşılayabildiği, 8 milyonunun ise kullanıma uygun olmadığını söyledi.

    BAŞKA ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEK
    Anand, geriye kalan maskelerin test aşamasında olduğunu belirterek, standart dışı 8 milyon maskenin başka şekilde değerlendirileceğini kaydetti.

    Öte yandan Kanada basınında, Çin'den geçen ay ithal edilen 1 milyon N95 tipi maskenin de hatalı çıktığı haberleri yer aldı.

    Federal hükümetten, konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

    135 MİLYON ADET ALACAKLARDI
    Federal hükümet, ülkedeki tedarikçi firmalar aracılığıyla toplam 135 milyon maske alımı için sözleşme imzalamıştı.

    Kanada, salgının başından bu yana 33 milyondan fazla tıbbi malzeme satın aldı.

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