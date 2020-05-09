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    • Dünya
    • 09.05.2020 18:10
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    • 09.05.2020 18:10
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    Bakan Soylu'dan "65 yaş" ricası

    İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla 65 yaş üstü kişilerin yarın saat 11.00-15.00 arası sokağa çıkacağını hatırlatarak, "24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar... Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız, sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın." ricasında bulundu.

    Bakan Soylu'dan 65 yaş ricası

    İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından 65 yaş üstü ile ilgili bir ricada bulundu. Soylu, 65 yaş üstü kişilerin yarın 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkacaklarını hatırlattı, "Bir ricam var. Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar... Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız, sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın." ifadelerini kullandı.

    SOYLU: BİR RİCAM VAR
    Twitter hesabından yaşlıların sokakta olduğu bir kareyi paylaşan Soylu şu ifadelere yer verdi: Bir ricam var Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar.. Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız… Sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın.

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