Bakan Soylu'dan "65 yaş" ricası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 65 yaş üstü ile ilgili bir ricada bulundu. Soylu, 65 yaş üstü kişilerin yarın 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkacaklarını hatırlattı, "Bir ricam var. Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar... Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız, sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın." ifadelerini kullandı.

SOYLU: BİR RİCAM VAR

Twitter hesabından yaşlıların sokakta olduğu bir kareyi paylaşan Soylu şu ifadelere yer verdi: Bir ricam var Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar.. Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız… Sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın.