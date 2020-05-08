Fransa’nın Cezayir soykırımının 75. yılı!

8 Mayıs 1945 tarihi Cezayir'de Fransa'nın soykırım başlangıcının tarihi. Fransa'nın Cezayirlileri soykırım yapmasının bu yıl ise 75. yılı. 5 milyondan fazla Müslüman Cezayirli bu soykırımda hayatını kaybetti. Kadın, çocuk, erkek, yaşlı ayırt etmeden Fransa, Müslüman halkın soykırımı için yıllarca uğraştı. Bu vahşetin görüntüleri ise sosyal medyada paylaşılıyor. Fransa'nın soykırım yaptığına dair vahşetin görüntüleri tarihe ışık tutuyor.
SOYKIRIM GÖZLER ÖNÜNE SERİLİYOR!
Cezayir'de Fransızların Cezayirli Müslümanlara yaptığı soykırıma dair bir videoda tarihten ders çıkarılacak görüntüler yer alıyor. Silah sesleri arasında bir Cezayirli erkeğin başına silahın kabzasıyla vuruşundan çocukların ve kadınların çaresizlik içindeki hallerine kadar birçok görüntünün birleştirildiği videoda Müslüman halkın soykırımı gözler önüne seriliyor. Fotoğraflarda da soykırıma dair ayrıntılar var.
Bilindiği üzere, Fransa ordusu havadan ve karadan Cezayirli Müslüman halka bomba yağdırarak, Setif ve Guelma'da bir anda 45 binin kişinin ölmesine neden olup soykırıma başlamıştı. Fransa ayrıca 26 yıl önce Ruanda'da da 800 bin insana da soykırım uygulamıştı.
CEZAYİR CUMHURBAŞKANI: FRANSA, 5,5 MİLYON CEZAYİRLİYE ETNİK TEMİZLİK UYGULADI
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'nın Cezayir'de uyguladığı soykırıma dair soykırımın 75. yılında da bir açıklama yayınladı. Yayınladığı açıklamada, 132 yıllık sömürge döneminde Fransa Cezayir halkının yarısını öldürdü. Bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtu.
8 Mayıs 1945'te, başkent Cezayir'in 300 kilometre doğusunda bulunan Setif, Guelma ve Kharrata bölgelerinde, barışçıl gösterilerde ise 45 bin kişi öldürüldü. 132 yıllık sömürge döneminde, Fransa 5,5 milyondan fazla Cezayirliyi öldürerek, etnik temizlik yaptı" dedi.
DAMLA KAYA / SABAH