Fransa’nın Cezayir soykırımının 75. yılı!

Bilindiği üzere, Fransa ordusu havadan ve karadan Cezayirli Müslüman halka bomba yağdırarak, Setif ve Guelma'da bir anda 45 binin kişinin ölmesine neden olup soykırıma başlamıştı. Fransa ayrıca 26 yıl önce Ruanda'da da 800 bin insana da soykırım uygulamıştı.