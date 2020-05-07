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    • 07.05.2020 18:58
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    Son dakika: Trump ile Putin telefonda görüştü

    Son dakika haberine göre, Başkanı ile Devlet Başkanı , telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, iki liderin önemli diğer ikili ve bölgesel konuları da değerlendirdikleri bildirildi.

    Trump ile Putin telefonda görüştü

    Başkanı ile Devlet Başkanı , telefon görüşmesi yaptı.

    'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Putin'in görüşmelerinde, 75. Zafer Günü'nü ve yeni tip (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunu ele aldıkları bildirildi.

    Trump'un, ABD'lilerin sağlığı i çalıştığını ve Rusya da dahil diğer ülkelere yardıma hazır olduğunu söylediği aktarılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

    "Trump, ABD'nin sadece Rusya'da değil Çin de de etkili bir silahlanma kontrolü için çalışmaya devam ettiğini ve bedeli yüksek bir silahlanma yarışından kaçınmak için görüşmeler yapmayı dört gözle beklediğini kaydetti."

    Görüşmede, iki liderin önemli diğer ikili ve bölgesel konuları da değerlendirdikleri bildirildi.


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    Kaynak: AA
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