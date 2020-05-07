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    • 07.05.2020 11:52
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    Son dakika: 'da bir rekor daha! Son 24 saatte e...

    Son dakika haberine göre 'da yeni tip (Covid-19) salgınında yeni vaka sayısında rekor kırıldı. Son 24 saatte 11 bin 231 yeni vaka duyuruldu.

    Rusya'da bir rekor daha! Son 24 saatte koronavirüse...

    'da korona virüs salgınında yeni vaka sayısında rekor kırıldı. Son 24 saatte 11 bin 231 vaka kayıtlara geçti.

    Çin'de ortaya çıkarak dünya geneline yayılan yeni tip (Covid-19) salgınında Rusya'da bilanço artıyor. Son 24 saatte 11 bin 231 yeni vakanın görülmesi ile bir günlük vaka sayısında yine rekor kırıldı. Ülkede toplam vaka sayısının 177 bin 160'a ulaştığı bildirildi. Ülkede koronavirüsten son 24 saatte 88 kişinin hayatını kaybetmesi ile ölü sayısının bin 625'e ulaştığı açıklandı. Rusya'da salgının merkezi haline gelen Moskova'da 85 bin 973 vaka ve 866 ölüm bulunuyor.

    Koronavirüs dünya çapında 3 milyon 834 binden fazla insana bulaştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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