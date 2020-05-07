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    • Dünya
    • 07.05.2020 19:14
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    • 07.05.2020 19:14
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    Son dakika: 'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 615'e yükseldi

    Son dkaika haberine göre, 'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 539 artarak 30 bin 615 oldu. Ülkede kısmi karantina kapsamında sokağa çıkışlar kısıtlanırken, sadece marketler, eczaneler ile paket servisi yapan restoranlar hizmet verebiliyor.

    İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı yükseliyor
    'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 539 artarak 30 bin 615 oldu.

    İNGİLTERE, KOVİD-19 KISITLAMALARINI "SINIRLI" GEVŞETECEK
    İngiltere'de yeni tip (Kovid-19) kısıtlamalarında yapılacak değişikliğin "sınırlı" olacağı bildirildi.

    lıktan yapılan açıklamada, Başbakan 'ın kısıtlamaları gevşetmede "azami dikkat" göstereceği belirtildi.

    Virüsle mücadelede kritik bir dönemden geçildiği vurgulanan açıklamada, "İngiliz halkının çabalarını ve fedakarlıklarını çöpe atma riski taşıyan hiçbir şey yapmayacağız. Kurallarda gelecek hafta yapılacak gevşetme sınırlı olacak." ifadeleri kullanıldı.

    23 Mart'ta başlayan ve 16 Nisan'da uzatılan kısıtlamaların süresi bugün doluyor. Hükümetin bugün bir yol haritası belirlemesi ve Başbakan Johnson'ın da pazar günü akşam saatlerinde yeni kararları açıklaması bekleniyor.

    Ülkede kısmi karantina kapsamında sokağa çıkışlar kısıtlanırken, sadece marketler, eczaneler ile paket servisi yapan restoranlar hizmet verebiliyor.

    Kovid-19 kaynaklı can kayıplarında Avrupa'da ilk sıraya yükselen İngiltere'de şu ana kadar 30 bin 615 kişi hayatını kaybederken, 201 binden fazla da vaka bulunuyor.



    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 615'e yükseldi
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