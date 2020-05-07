Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'un farklı bölgelerine düzenlediği roketli saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika: Darbeci Hafter'den Trablus'ta alçak saldırı! 1 sivil hayatını kaybetti....
Son dakika haberi... Darbeci Halife Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus’un farklı bölgelerine düzenlediği roketli saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.
Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'un farklı bölgelerine düzenlediği roketli saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.