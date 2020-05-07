Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 08.05.2020 01:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.05.2020 01:16
    ABONE OL

    Son dakika: Darbeci Hafter'den 'ta alçak saldırı! 1 sivil hayatını kaybetti....

    Son dakika haberi... Darbeci milislerinin 'nın başkenti ’un farklı bölgelerine düzenlediği 1 sivil hayatını kaybetti.

    Haberler Dünya Son dakika: Darbeci Hafter'den Trablus'ta alçak saldırı! 1 sivil hayatını kaybetti....
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri