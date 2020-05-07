Sosyal mesafe kuralını ihlal eden İngiltere hükümetinin Coronavirüs danışmanı istifa etti. Prof. Ferguson, Ada'nın sürü bağışıklığı fikrinden vazgeçerek sokağa çıkma kısıtlaması uygulama konusunda ikna eden kişi olarak görülüyordu.
Doktorun, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında ilişki yaşadığı evli ve iki çocuk annesi bir kadının evini en az iki kez ziyaret ettiğini ortaya çıktı. Ferguson, görevi bırakmak zorunda kaldı. Öte yandan salgın nedeniyle ülkedeki toplam can kaybı 29 bin 427'ye yükseldi. İtalya'yı geçti.
Doktorun, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında ilişki yaşadığı evli ve iki çocuk annesi bir kadının evini en az iki kez ziyaret ettiğini ortaya çıktı. Ferguson, görevi bırakmak zorunda kaldı. Öte yandan salgın nedeniyle ülkedeki toplam can kaybı 29 bin 427'ye yükseldi. İtalya'yı geçti.