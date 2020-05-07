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    • Dünya
    • 07.05.2020 Gazete
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    'de evli sevgilisi ile sosyal mesafeyi ihlal eden Prof. istifa etti

    ’de bilim kurulu üyesi Prof. , sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Evli sevgilisini ziyaret ettiği ortaya çıktı. Görevi bıraktı.

    Aşk corona tanımadı!
    Sosyal mesafe kuralını ihlal eden hükümetinin Coronavirüs danışmanı istifa etti. Prof. Ferguson, Ada'nın sürü bağışıklığı fikrinden vazgeçerek sokağa çıkma kısıtlaması uygulama konusunda ikna eden kişi olarak görülüyordu.



    Doktorun, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında ilişki yaşadığı evli ve iki çocuk annesi bir kadının evini en az iki kez ziyaret ettiğini ortaya çıktı. Ferguson, görevi bırakmak zorunda kaldı. Öte yandan salgın nedeniyle ülkedeki toplam can kaybı 29 bin 427'ye yükseldi. 'yı geçti.
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    Haberler Dünya İngiltere'de evli sevgilisi ile sosyal mesafeyi ihlal eden Prof. Neil Ferguson istifa etti
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