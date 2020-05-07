Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. Fransa'da ilk Coronavirüs vakasının 27 Aralık'ta görüldüğü iddiası ortalığı karıştırdı. Başkent Paris'in banliyölerinden Bobigny'deki İbn Sina Hastanesi Acil Servisi Şefi Yves Cohen, 27 Aralık'ta solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi edilen kişinin Covid- 19'a yakalandığını belirtti.
Cohen, "Bu kişi şaşırmıştı ve virüse nasıl yakalandığını bilmediğini söyledi. Yurt dışına hiçbir seyahat gerçekleştirmedi. Tek temasta olduğu kişi eşiydi. Eşi Çinli insanların yanında çalışıyor." dedi.
Sağlık Bakanlığına göre, ülkede ilk vakalar 24 Ocak'ta görüldü. Öte yandan ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 531'e yükseldi.