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    • 07.05.2020 18:43
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    Başkanı Trump'ın yaverinde tespit edildi

    Başkanı 'ın yaverlerinden birinin e yakalandığı belirtildi. Yaverin pozitif çıkması, Trump'ın sağlığı konusunda endişeleri artırdı.

    Trump'ın yaverinde korona tespit edildi!

    ün merkez üssü haline gelen 'de flaş bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı 'ın yaverlerinden birisinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi.

    TRUMP'IN SAĞLIĞI KONUSUNDA ENDİŞELER ARTTI
    CNN'in 'daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Trump ile yakın temasta olan yaverlerinden birinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

    Yaverin pozitif çıkması, Trump'ın sağlığı konusunda endişeleri artırdı.

    Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Beyaz Saray Sağlık Birimi, yerleşkede çalışan bir ordu mensubunun testinin pozitif çıktığını bildirdi. Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence de test yapıldı ve sonuç negatif geldi." bilgisine yer verdi.

    Kimliği açıklanmayan yavere, dün sabah hastalık belirtileri gösterdikten sonra virüs teşhisi konulduğu ve düzenli aralıklarla virüs testinin tekrarlandığı kaydedildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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