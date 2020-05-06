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    • 06.05.2020 14:59
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    : Olga Lyubimova e yakalandı

    haberine göre Kovid-19 vaka sayısı 166 bine yaklaşan 'da Olga Lyubimova'nın e (COVID-19) yakalandığı bildirildi. Ülkede Başbakan Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı Dmitriy Volkov da Kovid-19'a yakalanmıştı.

    Rusya Kültür Bakanı koronavirüse yakalandı

    'da yeni tip koronvirüs (Kovid-19) salgınında günlük 10 binin üzerindeki artışlar nedeniyle toplam vaka sayısı kısa sürede 166 bine yaklaştı.

    Rusya Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 559 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 165 bin 929'a yükseldi.

    Son 3 gündür günlük vaka sayısının 10 binin üzerinde olduğu ülkede ölü sayısı 86 artarak 1537'ye, iyileşen sayısı da 1462 artarak 21 bin 327'ye ulaştı.



    KÜLTÜR BAKANINA KORONA ŞOKU!
    Son olarak Rusya'da Olga Lyubimova'nın virüse (COVID-19) yakalandığı bildirildi. Ülkede Başbakan Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı Dmitriy Volkov da Kovid-19'a yakalanmıştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova koronavirüse yakalandı
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