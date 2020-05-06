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    • 06.05.2020 21:02
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    Son dakika: 'ta iptal edilen başkanlık lerinin yapılmasına karar verildi

    Son dakika haberine göre, ABD’de yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen Demokrat Parti başkanlık lerinin 23 Haziran’da yapılması kararlaştırıldı.

    ABD'de iptal edilen seçimlerle ilgili flaş gelişme

    ABD'de yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen Demokrat Parti başkanlık lerinin 23 Haziran'da yapılması kararlaştırıldı.

    New York Federal Bölge Mahkemesi Hakimi Analisa Torres, Demokrat Başkan aday adayları ile Andrew Yang'ın ön lerde temsil hakkının olmamasının anayasaya aykırı olduğuna hükmederek iptal kararını bozdu.

    Torres, ön seçim iptalinin en temel hak ihlali olacağına dikkati çekerek, "Demokrat seçmenlerin kendi görüşlerini destekleyecek delegeleri seçme fırsatının ellerinden alınması kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

    Ön seçimlerin yapılması kararının Sanders'ın seçmenleri tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

    KOVİD-19 GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLMİŞTİ
    New York Seçim Kurulu, 27 Nisan'da, eyalette etkili olan Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri gerekçe göstererek 23 Haziran'da yapılması planlanan Demokrat Parti ön seçimlerini iptal etme kararı aldığını duyurmuştu.

    Eski Başkan Yardımcısı lehine başkanlık yarışından çekilen Demokrat aday Bernie Sanders'ın kampanya yetkilileri ve taraftarları ise Sanders lehine seçilmesi muhtemel delegeler nedeniyle iptal kararına karşı çıkmıştı.

    Seçim Kurulunun aldığı kararla New York, başkanlık yarışında ülkede ön seçimleri iptal edilen ilk eyalet olmuştu.

    Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ABD'de 16 eyalette ön seçimler ertelenmiş ve vatandaşların posta yoluyla oy kullanması tavsiye edilmişti.


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