Korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta 2 bin 765 yeni vaka sayısı ile toplam vaka sayısı 330 bin 139 olurken, 260 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 25 bin 204'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vakanın kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 292'ye, vaka sayısı 131 bin 705'e ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü üçüncü eyalet Massachusetts'te vaka sayısı 70 bin 271'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 212'ye yükseldi.