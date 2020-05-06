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    • 06.05.2020 23:00
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    'nde ve 'ta kaynaklı ölümler arttı

    Yeni tip salgını kaynaklı can kayıpları 'nde () 157'ye yükseldi. 'ta (Kovid-19) kaynaklı toplam can kaybı 183 oldu.

    BAE ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

    Yeni tip (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları 'nde () 157'ye, 'ta 183'e yükseldi.

    BAE Hükümet Sözcüsü Amine ed-Dahhak, düzenlediği basın toplantısında, 11 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle can kaybının 157'ye çıktığını söyledi.

    Ülkede vaka sayısının 15 bin 738'e yükseldiğini ifade eden Dahhak, 3 bin 359 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu aktardı.

    TOPLAM CAN KAYBI 183 OLDU
    Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Birimi Müdürü Muhammed Elyubi de yaptığı açıklamada, 1 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, ülkedeki toplam can kaybının 183'e yükseldiğini belirtti.

    Elyubi, vaka sayısının 5 bin 408'e ulaştığını, ayrıca şu ana kadar 2 bin 17 kişinin sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

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