Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 157'ye, Fas'ta 183'e yükseldi.

BAE Hükümet Sözcüsü Amine ed-Dahhak, düzenlediği basın toplantısında, 11 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle can kaybının 157'ye çıktığını söyledi.

Ülkede vaka sayısının 15 bin 738'e yükseldiğini ifade eden Dahhak, 3 bin 359 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu aktardı.

TOPLAM CAN KAYBI 183 OLDU

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Birimi Müdürü Muhammed Elyubi de yaptığı açıklamada, 1 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, ülkedeki toplam can kaybının 183'e yükseldiğini belirtti.

Elyubi, vaka sayısının 5 bin 408'e ulaştığını, ayrıca şu ana kadar 2 bin 17 kişinin sağlığına kavuştuğunu kaydetti.



