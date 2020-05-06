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    • Dünya
    • 06.05.2020 Gazete
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    ve arasında Coronavirüs savaşı! "Doğuştan yalancılar..."

    ve arasında Coronavirüs savaşı patlak verdi. Pompeo için "Deli" ifadesini kullanan Çin basını, Trump ve yönetimini ler için yalan söylemekle suçladı. 'deki analizde "Doğuştan yalancılar" ifadesi kullanıldı.

    Doğuştan yalancılar
    Dünya, Coronavirüs salgınıyla tarihi günlerden geçerken, ile 'in kozlarını paylaşması ise sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Elimizde virüsün Vuhan'daki laboratuvardan sızdığına dair kanıtlar var" açıklamasına Çin basınından tepki yağdı.



    Pompeo için "Deli" ifadesini kullanan Çin basını, Trump ve yönetimini ler için yalan söylemekle suçluyor. 'deki analizde "Doğuştan yalancılar" ifadesi kullanıldı. Ülkenin en çok satan gazetesi olan Halkın Günlüğü 'Pompeo doğuştan yalancı ve palyaço' manşetiyle çıktı.



    TRUMP'TAN     GERİ ADIM
    "Ağır bir bedel ödeyecekler" diyerek Çin'i tehdit eden ABD Başkanı Trump, ağız değiştirdi: Çin, bunu kasten ortaya çıkarmadı ama virüs bir şekilde Vuhan'dan çıktı.

    DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: ABD KANIT SUNMADI
    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD'nin, Coronavirüs salgınının kaynağının Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvar olduğuna dair iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını açıkladı.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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