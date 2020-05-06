Dünya, Coronavirüs salgınıyla tarihi günlerden geçerken, ABD ile Çin'in kozlarını paylaşması ise sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Elimizde virüsün Vuhan'daki laboratuvardan sızdığına dair kanıtlar var" açıklamasına Çin basınından tepki yağdı.
Pompeo için "Deli" ifadesini kullanan Çin basını, Trump ve yönetimini seçimler için yalan söylemekle suçluyor. China Daily'deki analizde "Doğuştan yalancılar" ifadesi kullanıldı. Ülkenin en çok satan gazetesi olan Halkın Günlüğü 'Pompeo doğuştan yalancı ve palyaço' manşetiyle çıktı.
TRUMP'TAN GERİ ADIM
"Ağır bir bedel ödeyecekler" diyerek Çin'i tehdit eden ABD Başkanı Trump, ağız değiştirdi: Çin, bunu kasten ortaya çıkarmadı ama virüs bir şekilde Vuhan'dan çıktı.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: ABD KANIT SUNMADI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD'nin, Coronavirüs salgınının kaynağının Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvar olduğuna dair iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını açıkladı.
Pompeo için "Deli" ifadesini kullanan Çin basını, Trump ve yönetimini seçimler için yalan söylemekle suçluyor. China Daily'deki analizde "Doğuştan yalancılar" ifadesi kullanıldı. Ülkenin en çok satan gazetesi olan Halkın Günlüğü 'Pompeo doğuştan yalancı ve palyaço' manşetiyle çıktı.
TRUMP'TAN GERİ ADIM
"Ağır bir bedel ödeyecekler" diyerek Çin'i tehdit eden ABD Başkanı Trump, ağız değiştirdi: Çin, bunu kasten ortaya çıkarmadı ama virüs bir şekilde Vuhan'dan çıktı.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: ABD KANIT SUNMADI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD'nin, Coronavirüs salgınının kaynağının Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvar olduğuna dair iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını açıkladı.