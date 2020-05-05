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    • 05.05.2020 10:13
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    : Rus lider Putin’den lideri Kim Jong-un’a

    haberi... Devlet Başkanı Putin, son dönemlerde öldü iddiaları ile gündemden düşmeyen lideri Kim Jong-un’a “Büyük Anavatan Savaşı’nın 75. Yılı” sı verdi.

    Putin’den Kim Jong-un’a madalya

    devlet Başkanı 'den ilginç bir hamle geldi. Putin, 2. Dünya Savaşı'ndan Nazi Almanyası ve müttefiklerine karşı kazanılan zaferin 75'inci yıldönümü olan 9 Mayıs Zafer Bayramı arifesinde verilen , Facebook üzerinden duyuruldu. 'deki Rusya Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından, madalyanın Büyükelçi Aleksandr Matsegora tarafından Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Le Son Gvon'a takdim edildiği açıklandı.



    Madalyanın Kim Jong-un'a, Kuzey Kore topraklarında ölen askerlerin anısına gösterdiği büyük kişisel saygı nedeniyle verildiği bildirildi. 1950-1953 yılları arasında Kore'nin ikiye bölünmesiyle sonuçlanan savaş sırasında SSCB Kuzey Kore'ye büyük skeri ve ekonomik destek sağlamıştı.

    Haberler Dünya Son dakika: Rus lider Putin’den Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a madalya
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