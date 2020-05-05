Ursula von der Leyen , dünyanın her yerinden önde gelen liderlerin katılımıyla düzenlediğibaşlıklı uluslararası söz verme etkinliğinin ardından yaptığı açıklamada,dedi.Von der Leyen, daha önce yaptığı açıklamada, aşı geliştirilmesi ile tanı ve tedavi işlemlerinin iyileştirilmesinde kullanılmak üzere Avrupa Birliği olarak 1.0 milyar euro vereceklerini, bunun yanında Almanya'nın 525 milyon euro, Fransa 'nın 500 milyon euro ve İspanya'nın da 125 euro sözü verdiklerini duyurdu.



"ERDOĞAN: 23 MAYIS'A KADAR İLAN EDECEĞİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, etkinlik için gönderdiği video mesajında, "Bu bakımdan üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması ve 'kimsenin geride bırakılmaması' prensibinin itinayla uygulanması son derece önemlidir.







Aşı geliştirme çabalarına yönelik maddi katkımızı belirlerken tüm bu hususları dikkate alacağız. Değerlendirmeler akabinde tespit edeceğimiz meblağı ise 23 Mayıs'a kadar ilan edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.