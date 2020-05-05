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    • Dünya
    • 05.05.2020 Gazete
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    "Kovid-19 " testi geliştirdi

    Siemens Healthineers COVID-19 testi sayesinde hastalığa ilişkin olarak kişilerin bağışıklığının olup olmadığı veya virüse maruziyeti ölçülebildiği için de toplumsal hayata daha erken dönüş için sağlıklı veri akışına neden oluyor. Hızlı ve kesin sonuç alınmasını sağlayacak test kitinin üretimine bu ay başlanacak ve Haziran'dan itibaren de ayda 25 milyon adet üretilebilecek.

    10 dakikada sonuç
    Siemens Healthineers COVID-19 testi sayesinde hastalığa ilişkin olarak kişilerin bağışıklığının olup olmadığı veya virüse maruziyeti ölçülebildiği için de toplumsal hayata daha erken dönüş için sağlıklı veri akışına neden oluyor. Hızlı ve kesin sonuç alınmasını sağlayacak test kitinin üretimine bu ay başlanacak ve Haziran'dan itibaren de ayda 25 milyon adet üretilebilecek. Saatte 440 test sonucu üretme kapasitesine sahip 'Atellica Solution' sistemlerinde sadece 10 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabiliyor.
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    Haberler Dünya Siemens Healthineers "Kovid-19 Total Antikor" testi geliştirdi
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