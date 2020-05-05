İtiraf gibi açıklama: Avrupa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı gizleniyor!

Avrupa'da Kovid-19 vakalarının artış göstermeye devam ettiği tek ülkenin Bulgaristan olduğunu belirten Ammon, Polonya, Romanya, İsveç ve İngiltere'de temel bir değişiklik görülmediğini, diğer ülkelerde ise vaka sayılarında düşüş olduğunu ifade etti.