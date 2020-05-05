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    • Dünya
    • 05.05.2020 Gazete
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    'da vaka ve can kaybındaki düşüş sebebiyle önlemler gevşetilmeye başlandı

    'de ortaya çıkan Coronavirüs salgınından en çok etkilenen 'nın birçok ülkesinde vaka ve can kaybındaki düşüş sebebiyle önlemler gevşetilmeye başlandı.



    Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa'nın birçok ülkesinde virüs kısıtlamaları gevşetiliyor. İtalya'da, insanlar 1 metrelik fiziksel mesafeyi korumak şartıyla aile yakınlarıyla görüşebilecekken, virüsle birlikte yaşama evresi denilen "ikinci aşamada" 4 milyon kişi işbaşı yapacak, insanların dolaşım özgürlüğü kısmen artacak.



    İspanya'da da normalleşme süreci kademeli olarak başladı. Kuaför gibi küçük işletmelerin randevu sistemiyle açılmasına izin verildi. Ülkede restoran ve barlar da yeniden iş başı yaptı.



    Almanya'da öğrenciler okullarına dönmeye başlarken, yeni atılacak adımlar konuşulacak.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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