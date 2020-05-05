Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs kabusu sürüyor. ABD ile Çin bir kez daha karşı karşıya geldi. ABD'de Başkan Donald Trump'tan sonra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Coronavirüs'ün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığı iddiasını dile getirdi. Pompeo, "Sanırım Çin'in dünyayı enfekte etme ve standartların altında laboratuvarlar işletme geçmişi olduğunu tüm dünya hatırlayacaktır. Çin, dünyayı laboratuvarlarındaki başarısızlıkların sonucu olan virüslere ilk kez maruz bırakmıyor" dedi.
Virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair "muazzam" deliller olduğunu belirten Pompeo, bu kanıtların ne olduğu konusunda bilgi vermedi ancak "ciddi sayıda" olduğunu sözlerine ekledi.
90 BİN KİŞİ ÖLÜR
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle can kayıplarının 80 ila 90 bine ulaşabileceğini söyledi. Trump, konuşmasında rakamlara kıyasla çok iyi bir durumda olmadıklarını ancak diğer ülkelere göre de kötü sayılmayacaklarını savundu. Virüs konusundaki aşı çalışmalarına da değinen ABD başkanı, gerekli aşı üzerinde sıkı bir çalışma yapıldığını ve 2020 sonuna kadar hazır olacağını belirtti.
MASKE TAKMALIYDIM
ABD Başkan Yardımcısı Pence maskesiz gerçekleştirdiği hastane ziyaretinin ardından gelen eleştirilere karşılık "Maske takmalıydım" diyerek hata yaptığını itiraf etti. Pence, "Gerekli olduğunu düşünmedim ama maske takmam gerekliydi" dedi.
CORONA BEACH
ABD'nin Coronavirüs'ten en fazla etkilenen ikinci eyaleti New Jersey'de salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan sahil ve parklar eyalet valisi Phil Murphy'nin duyurusuyla açıldı.