





Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs kabusu sürüyor. ABD ile Çin bir kez daha karşı karşıya geldi. ABD'de Başkan Donald Trump'tan sonra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Coronavirüs'ün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığı iddiasını dile getirdi. Pompeo, "Sanırım Çin'in dünyayı enfekte etme ve standartların altında laboratuvarlar işletme geçmişi olduğunu tüm dünya hatırlayacaktır. Çin, dünyayı laboratuvarlarındaki başarısızlıkların sonucu olan virüslere ilk kez maruz bırakmıyor" dedi.