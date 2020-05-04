Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ibadete kapatılan camilerin açılmasına karar verildi.
Kore Müslüman Federasyonu, yaptığı yazılı açıklamada, 3'üncü günde ülke içi kaynaklı vakaya rastlanmaması üzerine camilerin çarşamba günü itibarıyla ibadete açılmasına karar verildiğini duyurdu.
Açıklamada, camilerde ilk etapta cuma ve teravih namazlarına izin verildiği belirtildi.
Kovid-19 tedbirlerine uyulması çağrısı yapılan açıklamada, ibadet sırasında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, camilere girenlerin isimlerini yazmaları istenirken, ibadethanelere girilmeden önce "maske takılmalı ve el dezenfektanı kullanılmalı" uyarısı yapıldı.
Güney Kore'de hükümet, salgının patlak vermesinin ardından dini gruplara toplu ibadetlere ara verilmesi çağrısında bulunmuştu.
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bugün yurt dışı kaynaklı 8 vaka tespit edildiğini bildirdi.
Ülkede 10 bin 801 kişide Kovid-19'a rastlanırken, salgın nedeniyle 252 kişi yaşamını yitirdi.