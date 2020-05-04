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    • Dünya
    • 04.05.2020 22:13
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    • 04.05.2020 22:13
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    Son dakika: 'da korkutan Kovid-19 araştırması: 1 milyon 800 bin kişiye bulaşmış olabiler

    Son dakika haberine göre, 'da kaydedilen yeni tip (Kovid-19) vaka sayısının gerçekte 1,8 milyon olabileceği ifade edildi. Prof. Dr. , araştırmaya ilişkin, ''Burada dikkati çekmek istediğim konu, araştırma sonucuna göre yapılan bir tahmin.'' ifadesini kullandı.

    Almanya'da korkutan Kovid-19 araştırması

    'da kaydedilen yeni tip (Kovid-19) vaka sayısının gerçekte 1,8 milyon olabileceği ifade edildi.

    Bonn Üniversitesinden Prof. Dr.'in model hesaplama sistemiyle yürüttüğü araştırma sonucunda, bugüne kadar virüsün 1 milyon 800 bin kişiye bulaşmış olabileceği belirtildi.

    Araştırma kapsamında, ülkede Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü yerlerden biri olan Heinsberg kentinin Gangelt beldesinde, 600 hane halkından yaklaşık 1000 kişiyle görüşüldü.

    Buna göre, bugüne kadar bildirilmeyen vaka sayısı, bildirilen sayılardan çok daha fazla olduğu tespit edildi.

    Prof. Dr. Hendrick Streeck, araştırmaya ilişkin, ''Burada dikkati çekmek istediğim konu, araştırma sonucuna göre yapılan bir tahmin.'' ifadesini kullandı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Almanya'da korkutan Kovid-19 araştırması: 1 milyon 800 bin kişiye bulaşmış olabiler
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