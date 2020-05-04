Dünya Coronavirüs ile mücadele ederken İngiliz basınından çok konuşulacak bir iddia geldi. İngiltere'de Coronavirüs aşısı ve testleri üzerinde çalışan üniversitelere siber saldırılar olduğu ve bu saldırıların İran ve Rusya'dan yapıldığı ileri sürüldü. Hedefin ise bilim insanları ve doktorlar olduğu vurgulandı. İngiliz Ulusal Sibel güvenlik Merkezi'nden yapılan açıklamada, siber saldırıları durdurmak için 24 saat çalıştıkları ifade edildi. İsmi açıklanmayan bir yetkili ise şunları söyledi: "İngiltere'nin virüsle mücadele çabalarını hedef almaya yönelik sürekli bir girişim içindeler. Biz de bazı önlemler aldık. Tüm günümüzü buna harcadık. Siber saldırıların henüz hiçbiri başarıya ulaşamadı. Çünkü iyi çalıştık. Çalışmalarımız çok gizli ve önemlidir."
ARABALI SİNEMA!
CORONAVIRÜS'TEN en çok etkilenen ülkelerden olan İran'da otomobil içerisinde film izleyebilmek için açık hava sineması kuruldu. Milad Kulesi otoparkında yapılan film gösteriminde seyirciler, sinema koltuğu yerine araçlarından film izliyor.
Filmin sesi ise araçlardaki radyo üzerinden veriliyor. 160 otomobilin sığdığı üstü açık salona yoğun ilgi gösterildi. Ülkede 6 binin üzerinde kişi bu virüsten hayatını kaybetti.
GÜZEL GÜNLER YAKIN! EN DÜŞÜK ÖLÜ SAYISI KAYITLARA GEÇTI
AVRUPA'DA en fazla Coronavirüs vakasının görüldüğü İspanya'da 18 Mart'tan bu yana günlük ölü sayısında en fazla düşüş kayıtlara geçti. Son bir günde 164 kişini hayatını kaybettiği ülkede can kaybı sayısı 25 bin 264'e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısının ise 884 artarak 217 bin 466'ya yükseldiği belirtildi.
REKOR BİANCA'DA!
DÜNYADA yeni tip Coronavirüs'e (Covid-19) bağlı can kayıplarının en fazla yaşandığı ülkelerden olan İtalya'da geçen şubat ayının sonunda virüs teşhisi koyulan model Bianca Dobroiu'nun iki ay sonra yapılan testleri yine pozitif çıktı. Model en uzun süreli vaka olarak kayıtlara geçti.
RUSYA'DA KORKUNÇ YÜKSELİŞ!
Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 240 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs nedeniyle Rusya'da bilanço artıyor. Son 24 saatte 10 bin 633 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 134 bin 687'ye ulaştığı bildirildi. Söz konusu artışın ülkede şu ana kadar tespit edilen en yüksek günlük artış olduğu aktarıldı.
3 MİLYONU GEÇTİ
CORONAVIRÜS'ÜN dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti. En çok vaka görülen ülke, 1 milyon 160 bin 840 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 245 bin 567 ile İspanya, 209 bin 328 ile İtalya, 182 bin 260 ile İngiltere, 168 bin 396 ile Fransa, 164 bin 967 ile Almanya, 134 bin 687 ile Rusya, 124 bin 375 ile Türkiye, 97 bin 424 ile İran ve 97 bin 100 ile Brezilya izledi.
KİLİSELER AÇILDI
Coronavırüs pandemisine karşı alınan sıkı önlemleri gevşetmeye geçen Avrupa ülkelerinden olan Almanya'da sıra kiliselerin yeniden açılmasına geldi. Altı haftadır ilk kez dün pazar ayini vesilesiyle açılan kiliselerde, cemaat çok sıkı kısıtlamalara tabi tutuldu. Avrupa'nın en büyük kilisesi, Köln Katedrali'nde kilise dostları için özel ayin düzenlendi.
NORMALE DÖNÜYOR
COVID-19 salgını nedeniyle yaklaşık 2.5 ayda 28 bin 710 kişinin hayatını kaybettiği, 209 bin 328 kişiye virüs bulaştığı İtalya, salgına yönelik aldığı sıkı tedbirleri kademeli olarak gevşetme konusunda ilk büyük adımını atıyor. İlk olarak inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörleri işbaşı yapacak. Buna göre, ülkede 4.4 milyon çalışanın işine dönmesi bekleniyor.