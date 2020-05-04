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    • Dünya
    • 04.05.2020 Gazete
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    Kovid-19 savaşını anlattı: Ölümümü nasıl duyuracaklarını düşündüler!

    Coronavirüs’ü yenen İngiltere ı konuştu: Durumum hiç de parlak değildi. Bunu inkar edemeyeceğim. İşe döndükten 2 gün sonra 'da 6. kez baba olan Başbakan, oğluna yoğun bakımda kendisine bakan Dr. Nick Price ve Dr. Nick Hart'a atfen Nicholas adını vermişti.

    Ölüyordum
    Küresel salgın Coronavirüs, kabusu sürüyor. Coronavirüs'ü yenen İngiltere ı süreci anlattı. "Durumunun hiç de parlak olmadığını, bunu inkar edemeyeceğini" kaydeden Johnson, "Stalin'in ölümü' tipi bir senaryoya karşı stratejileri vardı. Hükümetin acil eylem planları olduğunun farkındaydım. Doktorlar işlerin ters gitmesi halinde ne yapacaklarına dair her türlü düzenlemeyi yapmıştı" dedi. Solunum cihazına bağlandığında kendisine uzun süre oksijen verildiğini anlatan 55 yaşındaki Başbakan, yoğun bakımda "göstergelerin yanlış yöne gitmeye devam ettiğini" ve kendisine sürekli 'bundan nasıl çıkacağım' diye sorduğunu belirtti. İşe döndükten 2 gün sonra 'da 6. kez baba olan Başbakan, oğluna yoğun bakımda kendisine bakan Dr. Nick Price ve Dr. Nick Hart'a atfen Nicholas adını vermişti.
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