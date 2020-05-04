- Gövde, kol ve bacaklarda küçük, sivilce benzeri ve genellikle kaşıntılı kızarıklıklar. Bunlar, orta yaşlı hastalarda görüldü ve yaklaşık 10 günde, diğer semptomlardan önce kayboldu. İncelenen hastaların yüzde 9'unda bu cilt sorunlarına rastlandı.

- Kurdeşene benzeyen, pembe veya beyaz kabarcıklar. Bunlar genellikle gövdede görülmekle beraber, bazen avuç içlerinde de tespit edildi. İncelenen hastaların yüzde 19'unda bu soruna rastlandı.