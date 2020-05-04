Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 04.05.2020 09:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2020 09:38
    ABONE OL

    ’de virüsten ölen kişilerin sayısı 68 bini geçti! Trump'tan açıklaması geldi

    haberi... Dünyayı etkisi altına alan virüs (Covid-19) salgının merkez üssü olan ’de ten hayatını kaybeden kişilerin sayısı 68 bin 600’e yükseldi. ABD Başkanı Trump, ülke genelinde beklenen koronavirüs ölümleriyle alakalı, "Yükseliyor, 65 bin derdim ve şimdi 80 ya da 90 diyorum" ifadelerini kullanırken, can kaybının 100 bine ulaşabileceğini de belirtti.

    ABD’de korkunç bilanço! Trump'tan açıklama geldi

    'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan virüs salgını nedeniyle 'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 68 bin 600'e yükselirken, virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 1 milyon 188 bin 385'e çıktı. Ülke genelinde bugüne kadar 178 bin 594 kişinin tedavisi tamamlandı.

    TRUMP : 80-90 BİN ÖLÜM TAHMİN EDİYORUM
    ABD medyasında konuşan ABD Başkanı , ülke genelinde beklenen koronavirüs ölümleriyle alakalı, "Yükseliyor, 65 bin derdim ve şimdi 80 ya da 90 diyorum" ifadelerini kullanırken can kaybının 100 bine ulaşabileceğini de belirtti.

    TRUMP : KORONAVİRÜS AŞISI 2020 SONUNDA HAZIR OLACAK
    Trump, koronavirüs aşısı üzerine çok çalışıldığını ve yıl sonunda aşının hazır olacağına inandığını söyledi. Trump aynı zamanda Çin'in "beceriksizliğini" veya "başka bir şeyi" saklayabileceğini vurgulayarak dünyayı kasten virüs hakkında yanlış yönlendirdiğini vurguladı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya ABD’de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 68 bini geçti! Trump'tan son dakika açıklaması geldi
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri