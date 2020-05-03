Koronavirüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İngiltere'de salgına karşı yeni bir önlemin hayata geçirilmesi planlanıyor. Kabine Bakanı Michael Gove, bugün yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarını geliştirdikleri telefon uygulaması ile takip edeceklerini ifade ederken, takip uygulamasının gelecek hafta Wight Adası'nda denemeye başlayacaklarını duyurdu.

WİGHT ADASI'NDA DENENECEK

Gove, "Bu hafta takip sistemini pilot olarak Wight Adası'nda deneyeceğiz. Ardından önümüzdeki aylarda ise sistemi ülke geneline yaymayı planlıyoruz'' ifadelerini kullanırken, bu sistem ile pozitif olan vakalar ile temas eden kişilerin takip edilmesinin kolaylaşacağının altını çizdi.

Bakan Gove, sistem sayesinde korona virüs tedbirlerini gevşetmeyi planladıklarını aktarırken, ikinci bir salgın dalgasının da önüne geçmek istediklerini ifade etti. Gove, gelecek hafta Wight Adası'nda yaşayan vatandaşlara takip sistemi uygulamasını akıllı telefonlarına indirmeleri çağrısında bulunacaklarını ifade etti.

İngiltere'de toplam korona virüs vaka sayısı 186 bin 599'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 446'ya yükseldi.

TÜRKİYE VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ İLK GÜNDEN İTİBAREN UYGULADI

Türkiye koronavirüs vakasının ilk kez görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren hasta takip ve kontrol sistemi olan Filyasyon sistemini uyduladı ve virüsü büyük ölçüde izole etmeyi başardı. Daha sonra da telefon ugulaması olarak 'Hayat Eve Sığar' uygulaması ile vatandaşların da virüs yoğunluğunu takip etmesi sağlandı.