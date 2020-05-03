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    • 03.05.2020 23:18
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    Son dakika: ile ilgili bomba Kovid-19 iddiası: İlk vaka 'ta görüldü

    Son dakika haberine göre, 'da ilk yeni tip (Kovid-19) vakasının 'ta görüldüğü ileri sürüldü. Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 895'e, vaka sayısı ise 202 bin 54'e yükseldi.

    Fransa ile ilgili bomba Kovid-19 iddiası

    'da ilk yeni tip (Kovid-19) vakasının 'ta görüldüğü ileri sürüldü.

    Başkent Paris'in banliyölerinden Bobigny'deki İbn Sina Hastanesi Acil Servisi Şefi Yves Cohen, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, 27 Aralık'ta solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi edilen kişinin Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

    Cohen, bu durumun bu kişiye tekrar test yapılmasıyla ortaya çıktığını ifade etti.

    Bu kişi ile irtibata geçtiklerini ve durumu aktardıklarını ifade eden Cohen, "Bu kişi şaşırmıştı ve virüse nasıl yakalandığını bilmediğini söyledi. Yurt dışına hiçbir seyahat gerçekleştirmedi. Tek temasta olduğu kişi eşiydi. Eşi Çinli insanların yanında çalışıyor." dedi.

    Cohen, söz konusu kişinin virüsü iki çocuğuna bulaştırdığını, eşinin hasta olmadığını fakat belirti göstermeden Kovid-19'a yakalanmış olabileceğini söyledi.

    Sağlık Bakanlığına göre, ülkede ilk Kovid-19 vakaları 24 Ocak'ta görüldü.

    Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 895'e, vaka sayısı ise 202 bin 54'e yükseldi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: Fransa ile ilgili bomba Kovid-19 iddiası: İlk vaka 27 Aralık'ta görüldü
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