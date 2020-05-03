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    • 03.05.2020 07:31
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'ye bir teşekkür daha

    Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı , 'nin salgını nedeniyle zor günler geçiren ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımlar sonrası bir kez daha teşekkür etti.

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye bir teşekkür daha

    Dışişleri Bakanı , 'nin ABD'ye gönderdiği tıbbi yardım taşıyan ikinci uçağın inişi sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan bir teşekkür mesajı daha yayınladı. Pompeo, "Türkiye'nin desteği Kovid-19 salgını ile dünya çapında savaşan şirketlerimize yardımcı olacak. NATO müttefikimiz Türkiye'ye minnettarız. Bu salgını birlikte atlatacağız ve bu süreçten daha güçlü çıkacağız." dedi.

    İşte Pompeo'nun paylaşımı

    TÜRKİYE'DEN ABD'YE İKİNCİ UÇAK
    Salı günü ulaşan ilk yardım paketinin ardından, Türkiye'nin ikinci yardım paketi de vaka sayısının 1 milyonu geçtiği, ölü sayısının 64 bine yaklaştığı ABD'ye teslim edildi.

    Üsse indirilen yardım kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Amerikan bayraklarının yanı sıra Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır" sözlerinin Türkçesi ve İngilizcesi yer aldı.

    Yardım kolilerinde, bir önceki pakette olduğu gibi maske, tulum, dezenfektan, yüz koruyucu siperlik, ve koruyucu gözlükler gibi önleyici malzemelerin bulunduğu belirtildi.

    TSK'ya ait nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'ye yardım taşımıştı.

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