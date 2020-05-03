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    • Dünya
    • 03.05.2020 13:14
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    • 03.05.2020 13:20
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    Dünya 'nin iddiasını konuşuyor! ve bilgileri çalmak için saldırdı!

    Dünya le mücadele ederken basınından çok konuşulacak bir iddia geldi. ve ’nın üniversitelerine, koronavirüs aşı bilgilerini çalmak için düzenlediğini iddia etti. İngiliz enstitülerine yapılan siber saldırı izlerinin, Rusya ve İran’dan geldiği açıklandı.

    İran ve Rusya bilgileri çalmak için saldırdı!

    'de aşısı ve testleri üzerinde çalışan üniversitelere lar olduğu ve bu saldırıların ve 'dan yapıldığı ileri sürüldü. Siber saldırıların hedefinde bilim insanları ve doktorlar olduğu vurgulandı. İngiliz Ulusal Sibel güvenlik Merkezi'nden adı açıklamayan bir kaynaktan yapılan açıklamada, yapılan siber saldırıları durdurmak için 24 saat çalıştıkları ifade edildi.

    BAŞARIYA ULAŞAN SİBER SALDIRI OLMADI
    Siber saldırıların hedefinde, üniversitelerin ve bilimsel tesislerin e-posta sunucuları bunuluyor. İsmi açıklanmayan kaynaklar, İngiltere'nin virüsle mücadele çabalarını hedef almaya yönelik sürekli bir girişim olduğunu ifade etti. Gazete, bu siber saldırıların henüz başarıya ulaşmadığını vurguladı.

    Haberler Dünya Dünya İngiltere'nin iddiasını konuşuyor! İran ve Rusya bilgileri çalmak için saldırdı!
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