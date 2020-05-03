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    • Dünya
    • 03.05.2020 22:17
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    • 03.05.2020 22:21
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    'den şaşırtan görüntüler! e rağmen 'da plaja koştular

    'de ortaya çıkıp dünyayı saran ve 250 bine yakın insanın ölümüne neden olan ün etkileri sürerken 'dan gelen görüntüler herkesi şaşırttı. İki haftadır yerel vaka görülmeyen Hong Kong'da halk plajlara akın etti.

    Virüse rağmen plaja koştular!

    Çin'de ortaya çıkıp dünyayı saran ve 250 bine yakın insanın ölümüne neden olan koronavirüsün etkileri sürerken Hong Kong'dan gelen görüntüler herkesi şaşırttı.

    Çin'e bağlı özerk şehir Hong Kong'da hafta sonu plajlar doldu.

    Reuters haber ajansı, iki haftadır hiçbir yerel vakanın görülmediği Hong Kong'da insanların plajlara akın ettiğini bildirdi.

    11 Nisan'dan bu yana çoğunluğu yurt dışından gelenler olmak üzere Hong Kong'da yalnızca 39 vaka belirlendi.

    Geçtiğimiz yılı gösterilerle geçiren özerk şehirde, koronavirüse yakalanan 1040 kişiden 879'u iyileşti.

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