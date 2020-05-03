Karantina önlemleri hakkındaki "bu resmen faşistlik" tweetiyle büyük tepki çeken Elon Musk, bu defa da borsa spekülasyonu olarak yorumlanabilecek bir tweet attı. Twitter hesabından "Tesla hisseleri çok pahalı bence" mesajını paylaştı. Bu mesaj üzerine şirketin hisse değeri 144 milyar dolardan 129 milyar dolara sert düşüş gösterdi.
Musk'ın tweetlerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından soruşturma konusu yapılabileceği belirtiliyor. 48 yaşındaki Musk ayrıca, Twitter hesabından "neredeyse tüm fiziksel mülklerini satacağını ve bir eve sahip olmayacağını da yazdı. Musk, tepkilere neden olan ekonominin yeniden açılması çağrısını da yineledi.
Musk'ın tweetlerinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından soruşturma konusu yapılabileceği belirtiliyor. 48 yaşındaki Musk ayrıca, Twitter hesabından "neredeyse tüm fiziksel mülklerini satacağını ve bir eve sahip olmayacağını da yazdı. Musk, tepkilere neden olan ekonominin yeniden açılması çağrısını da yineledi.