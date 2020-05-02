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    • 02.05.2020 17:17
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    : Son dakika: 'de Kovid-19 su ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1811 kişi hayatını kaybetti

    haberi... Salgının yeni merkezi haline gelen 'de yeni tip virüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1811 artarak 65 bin 783'e yükseldi.

    ABD'de Kovid-19 bilançosu ağırlaşıyor!

    Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen , salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 132 bin 89'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 65 bin 783'e yükseldi.

    ABD'yi, 245 bin 567 vakayla İspanya, 207 bin 428 vakayla İtalya ve 177 bin 454 vakayla İngiltere takip ediyor.

    SALGININ MERKEZİ NEW YORK
    ABD genelinde ise New York, 315 bin 222 vaka ve 24 bin 69 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olarak dikkati çekiyor.

    New York'u, 121 bin 190 vakayla New Jersey ve 64 bin 311 vakayla Massachusetts izliyor.

    ABD'de şimdiye kadar 6 milyon 700 binin üzerinde kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşen hasta sayısı da 161 bin 666'ya yükseldi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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