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    • 02.05.2020 12:06
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    : ’da 24 saatte rekor artış: 9 bin 623 yeni virüs vakası tespit edildi

    haberi... ’da son 24 saatte 9 bin 623 kişide daha virüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 124 bin 54 kişiye ulaştı.

    Rusya’da rekor artış

    'da son bir günde vaka sayısındaki artış endişe yarattı. Ülkede 9 bin 623 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 124 bin 54'e yükseldi. Ayrıca, virüs nedeniyle toplam can kaybının 1222'ye ulaştığı aktarıldı.

    İNŞAAT BAKANI VE YARDIMCISI COVİD-19'A YAKALANDI
    Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı Dmitriy Volkov'un testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bakan ve yardımcısının tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.



    Geçtiğimiz günlerde, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: Rusya’da 24 saatte rekor artış: 9 bin 623 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
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