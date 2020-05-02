Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 03.05.2020 00:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2020 00:48
    ABONE OL

    Son dakika: 'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 229'a yükseldi

    Son dakika haberine göre, 'de yeni tip (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 229'a, vaka sayısı 16 bin 185'e yükseldi. yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

    İsrail'de günlük Kovid-19 bilançosu açıklandı!

    'de yeni tip (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 229'a, vaka sayısı 16 bin 185'e yükseldi.

    Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

    Böylece ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 229'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, 84 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 16 bin 185'e çıktığı bildirildi.

    Açıklamada ayrıca, hastalardan 105'inin durumunun ağır olduğu, 9 bin 593 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

    İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

    yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 229'a yükseldi
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri