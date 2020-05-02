Dünyanın 300 katı büyüklüğünde Kepler-88 isimli yıldızın yörüngesinde bir gezegen keşfedildi

Dünya kütlesinin 300 katı olan bir gezegen keşfetti. Güneş sistemimizden 1.250 ışık yılı uzaklıkta bulunan Kepler-88 isimli yıldızın yörüngesindeki gezegen, sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter'i de 3'e katlıyor.