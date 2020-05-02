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    • Dünya
    • 02.05.2020 Gazete
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    Dünyanın 300 katı büyüklüğünde Kepler-88 isimli yıldızın yörüngesinde bir gezegen keşfedildi

    Gökbilimciler, Dünya kütlesinin 300 katı olan bir gezegen keşfetti. Güneş sistemimizden 1.250 ışık yılı uzaklıkta bulunan Kepler-88 isimli yıldızın yörüngesindeki gezegen, sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter'i de 3'e katlıyor.

    Dünyanın 300 katı büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi
    Gökbilimciler, Dünya kütlesinin 300 katı olan bir gezegen keşfetti. Güneş sistemimizden 1.250 ışık yılı uzaklıkta bulunan Kepler-88 isimli yıldızın yörüngesindeki gezegen, sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter'i de 3'e katlıyor.
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