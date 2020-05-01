Demokrat Eyalet Senatörü Dayna Polehanki, perşembe günü Twitter'da protestocuların bir fotoğrafını paylaşırken, bazı meslektaşlarının aldığı korunma kararını açığa vurdu. Fotoğrafta Michigan Eyalet Meclisi binasındaki birkaç erkeğin silahlı olduğu görülüyor.

Polehanki şöyle yazdı: "Tam benim üstümde, tüfekli adamlar bize bağırıyor. Kurşun geçirmez yeleği olan çalışma arkadaşlarımdan bazıları bunları giyiyor. Meclisteki güvenlik görevlilerine daha önce bugünkü kadar minnet duymamıştım."